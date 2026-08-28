Селебрини о возможности стать капитаном «Сан-Хосе»: «Не думаю, что это как-то повлияет на мой подход к работе»

Форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини высказался о возможности стать капитаном команды. Канадец может стать 11-м капитаном в истории «Шаркс» и первым постоянным капитаном после Логана Кутюра, который носил нашивку в сезоне-2023/24.