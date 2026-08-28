НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Селебрини о возможности стать капитаном «Сан-Хосе»: «Не думаю, что это как-то повлияет на мой подход к работе»

Форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини высказался о возможности стать капитаном команды. Канадец может стать 11-м капитаном в истории «Шаркс» и первым постоянным капитаном после Логана Кутюра, который носил нашивку в сезоне-2023/24.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии