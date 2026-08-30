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Министр транспорта Северного Кипра Арыклы: при крушении судна погибли 8 человек

Министр транспорта Северного Кипра Арыклы: при крушении судна погибли 8 человек

При крушении судна после выхода из порта Гирне погибли восемь человек, 237 спасены. Местонахождение 17 пассажиров неизвестно.

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