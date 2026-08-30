Министр транспорта Северного Кипра Арыклы: при крушении судна погибли 8 человек

При крушении судна после выхода из порта Гирне погибли восемь человек, 237 спасены. Местонахождение 17 пассажиров неизвестно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рютте: в НАТО пол...
- Рютте: в НАТО пол...
- Свыше 20 заводов ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым