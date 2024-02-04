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Царьград

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"Ба! Вот это находка!": Русские партизаны выбесили оператора дрона небратьев. И помахали ручкой

"Ба! Вот это находка!": Русские партизаны выбесили оператора дрона небратьев. И помахали ручкой

Тем и силён русский человек, что даже в боевых условиях он находит место юмору. Иначе как выжить в таком напряжении? Вот, например, русские партизаны выбесили оператора дрона небратьев, помахав ему на прощание в финале ручкой.

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