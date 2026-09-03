IBA и RAF расширят географию международных турниров

Международная ассоциация бокса (IBA) и профессиональная борцовская лига Real American Freestyle (RAF) подписали в Москве меморандум о сотрудничестве, который предусматривает дальнейшее развитие совместных проектов и расширение географии международных соревнований.
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