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Новости Липецка

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В Липецке на улице Московской ещё меняют теплосети

В Липецке на улице Московской ещё меняют теплосети

Из-за ремонта теплосетей проезд по улице Московской ограничен, водителям приходится объезжать через улицу Минскую, что увеличивает нагрузку на дорогу и вызывает пробки.

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