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Гущин сделал передачу в 1-м матче за «Сан-Хосе» в сезоне. Он набрал очки в каждой из 3 своих игр в НХЛ

Гущин сделал передачу в 1-м матче за «Сан-Хосе» в сезоне. Он набрал очки в каждой из 3 своих игр в НХЛ

Форвард «Шаркс» ассистировал Люку Канину в игре с «Флоридой» (3:5) в регулярном чемпионате.  Это был третий матч Гущина в НХЛ, и он вновь отметился в протоколе.

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