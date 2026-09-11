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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никишин интересен «Нэшвиллу». Защитник может взять контракт Байума с «Ванкувером» на 9,38 млн в год за ориентир (Эллиотт Фридман)

Защитник «Каролины» Александр Никишин интересен « Нэшвиллу », сообщил инсайдер Эллиотт Фридман .  24-летний игрок находится в статусе ограниченно свободного агента.

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