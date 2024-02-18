Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 215 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    а потом удивляемся что наши памятники за бугром сносят...если сами свои памятники разрушаютВ Челябинске мужч...
  • Лиза
    Надо камеру установить и фиксировать кто с цветочками к нему ходит,работу органам упростить.В Челябинске мужч...
  • Сергей 166
    Может хватит расходовать нервы и трафик на Абхазию? Забудем о ней на пару месяцев в экономическом, финансовом ( в пла...Мгновенная кара з...

Паника среди беглецов из России

Паника среди беглецов из России

  Отказников всё больше, тыкают в Меморандум и высылают   Российские беженцы негодуют против миграционных ограничений в странах ЕС, включая США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
Предателей нигде не любят… и доверия им нет никакого. Они ждали распростертыми объятия?! Ага, щаззз, там в любой стране своих проблем по горло, везде безработица, забастовки. Прежде чем  ехать - нужно было мозгами раскинуть, а ждут ли вас?! И кто вам теперь виноват?
Ответить
3 час.
Александр Александров
Перхоть и коросты осыпаются с тела России.
Ответить
1 час.
Компания ДИСКАВЕРИ
Не жалко таких людей, их жизнь в итоге прожита впустую и конец - побираются по помойкам и едят списанные продукты. Ради чего? Что плохого сделала им Родина, которая лелеяла их и любила? Которая заботилась на каждом шаге их развития об их благополучии? Громко в итоге они хлопнули дверью? Так это их выбор,но их детей жалко.
Ответить
21 мин.

Картина дня

наверх