Паника среди беглецов из России

Предателей нигде не любят… и доверия им нет никакого. Они ждали распростертыми объятия?! Ага, щаззз, там в любой стране своих проблем по горло, везде безработица, забастовки. Прежде чем ехать - нужно было мозгами раскинуть, а ждут ли вас?! И кто вам теперь виноват?

Компания ДИСКАВЕРИ

Не жалко таких людей, их жизнь в итоге прожита впустую и конец - побираются по помойкам и едят списанные продукты. Ради чего? Что плохого сделала им Родина, которая лелеяла их и любила? Которая заботилась на каждом шаге их развития об их благополучии? Громко в итоге они хлопнули дверью? Так это их выбор,но их детей жалко.