В Госдуме предложили наказывать за блокирование машин скорой помощи

Действующие штрафы не останавливают нарушителей Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение генпрокурору России Игорю Краснову с предложением ввести уголовную ответственность за умышленное затруднение движения автомобилям скорой помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии