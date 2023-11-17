С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ.

День рождения - самый любимый праздник для всех. Подарки, внимание, игры и много вкусных сладостей, что надо ещё для счастья!В клубе ´Крыница´, государственного учреждения образования ´Центр дополнительного образования детей и молодёжи ´Росквит´ г.