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Петербургский дневник

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    Отправляйте собак корейцам.Сенатор Клишас за...

В Ленобласти началось строительство новых сетей

В Ленобласти началось строительство новых сетей

В Цвелодубово проложат три километра водопроводов Началось строительство новых сетей в Цвелодубово – «Леноблводоканал» проложит здесь три километра водопроводов, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Ленобласти.

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