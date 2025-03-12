В Ленобласти началось строительство новых сетей

В Цвелодубово проложат три километра водопроводов Началось строительство новых сетей в Цвелодубово – «Леноблводоканал» проложит здесь три километра водопроводов, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Ленобласти.
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