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Суть Событий

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В России начались выборы в Госдуму

В России начались выборы в Госдуму

В России начались выборы в Госдуму и органы власти. Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке в 8:00 по местному времени (23:00 мск 17 сентября).

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