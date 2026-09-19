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Трамп подписал закон об антироссийских санкциях

Трамп подписал закон об антироссийских санкциях

Глава Белого дома Дональд Трамп подписал закон о возможности применить новые ограничения против Москвы.

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