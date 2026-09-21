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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Конкурс-концерт в культурном центре “Строгино” пройдет в пяти номинациях

Конкурс-концерт в культурном центре “Строгино” пройдет в пяти номинациях

В культурном центре «Строгино» 17-18 ноября пройдет конкурс «Синергия мастерства». Принять в нем участие могут как сольные исполнители, так и коллективы артистов, причем начиная с самых маленьких, от 3 лет.

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