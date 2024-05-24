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На севере Астраханской области прошел традиционный «Рваный парад»

На севере Астраханской области прошел традиционный «Рваный парад»

Этой фишкой гордятся многие жители Ахтубинского района, которые когда-то были выпускниками школ. За день до последнего звонка на улицах Ахтубинска можно было увидеть группы молодых людей выпускного возраста в порезанной одежде и с разукрашенными  лицами, которые приветствовали ближних прохожих радостными криками.

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