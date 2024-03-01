В Твери установили личность мужчины с напавшей на девочку собакой

Сотрудники полиции благодарят жителей Твери за неравнодушие. Благодаря большому количеству их телефонных сообщений установили личность и местонахождение мужчины, который 22 февраля выгуливал собаку, напавшую на девочку.
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