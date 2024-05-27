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  • Михаил Пантюхин
    Нужно на всех ассимиляторов-либералов-предателей никабы одеть и выгнать вон из России!!!Как никаб связан ...
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    Не латышской собаке живущему на земле Швеции купленой Россией прр преступлееия говорить.Он сам кто?СВО нужна внутри ...
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По-хорошему у Путина с США не вышло. Один указ, который перевернул все санкции

По-хорошему у Путина с США не вышло. Один указ, который перевернул все санкции

Изъятием отечественных активов, находящихся за границей, Евросоюз грозит Кремлю давно. Сначала их планировали просто «разложить по карманам» натовских лидеров на расплывчатые «нужды государства», а сейчас собрались благородно направить в качестве очередной порции гуманитарной «поддержки» для "страны У".

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