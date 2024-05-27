По-хорошему у Путина с США не вышло. Один указ, который перевернул все санкции

Изъятием отечественных активов, находящихся за границей, Евросоюз грозит Кремлю давно. Сначала их планировали просто «разложить по карманам» натовских лидеров на расплывчатые «нужды государства», а сейчас собрались благородно направить в качестве очередной порции гуманитарной «поддержки» для "страны У".
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