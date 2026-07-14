Зампред ЦБ: Банк России не вправе «закрыть глаза» на топливные цены

Центробанк не может закрыть глаза на топливные цены и инфляционные ожидания россиян и при принятии решений по ключевой ставке будет обращать внимание на то, в какой мере ситуация на топливном рынке повлияет на опасения граждан и бизнеса по будущей инфляции.
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