Более 10 часов пожарные тушили ангар на Препортовой улице, 1А. Огонь вспыхнул вечером 21 марта и полностью уничтожил строение.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Более 10 часов пожарные тушили ангар на Препортовой улице, 1А. Огонь вспыхнул вечером 21 марта и полностью уничтожил строение.