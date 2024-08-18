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Заброшенный аэродром Нойтиф. Балтийская коса

Заброшенный аэродром Нойтиф. Балтийская коса

Нойтиф, считавшийся одним из лучших аэродромов Люфтваффе, был построен Третьим Рейхом на косе Фрише-Нерунг (Балтийская коса) близ Пиллау (Балтийск).

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