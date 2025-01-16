В США заявили о возможном ответе Канады Трампу

Bloomberg: Канада может ввести пошлины на $105 млрд в качестве ответа Трампу Канада может ввести пошлины на американские товары на 105 миллиардов долларов в случае, если избранный президент США Дональд Трамп примет аналогичное решение в отношении канадской продукции.
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