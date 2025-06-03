Пенсионеров Бескудникова приглашают на курс по улучшению памяти

В Центре московского долголетия «Бескудниковский» по адресу Коровинское шоссе, дом 6, корпус 2 специалисты «Клиники памяти» проводят курсы когнитивных тренингов по профилактике нарушений памяти, внимания и мышления у людей старше 65 лет.