SHAMAN попал в ноту, а Лукашенко поздравил Украину: резонансные новости недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе. Президент РФ Владимир Путин 22 августа провёл совещание, на котором обсуждалась подготовка к новому отопительному сезону в Курской, Белгородской и Брянской областях.