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SHAMAN попал в ноту, а Лукашенко поздравил Украину: резонансные новости недели

SHAMAN попал в ноту, а Лукашенко поздравил Украину: резонансные новости недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе. Президент РФ Владимир Путин 22 августа провёл совещание, на котором обсуждалась подготовка к новому отопительному сезону в Курской, Белгородской и Брянской областях.

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