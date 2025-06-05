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Восемь жителей Новомосковска лишились водительских прав из-за зависимостей

Восемь жителей Новомосковска лишились водительских прав из-за зависимостей

Прокуратура Новомосковска проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и установила, что восемь местных жителей в возрасте от 35 до 58 лет, страдающие зависимостью от алкоголя и наркотических веществ, имеют водительские права.

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