Восемь жителей Новомосковска лишились водительских прав из-за зависимостей

Прокуратура Новомосковска проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и установила, что восемь местных жителей в возрасте от 35 до 58 лет, страдающие зависимостью от алкоголя и наркотических веществ, имеют водительские права.
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