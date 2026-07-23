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Царьград

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14 базовых мер поддержки определено для участников СВО по Указу Президента

14 базовых мер поддержки определено для участников СВО по Указу Президента

Губернатор Андрей Травников утвердил перечень поручений, которые будут реализовывать профильные министерства Новосибирской области в рамках комплексной и оперативной поддержки участников СВО и членов их семей.

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