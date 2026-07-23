14 базовых мер поддержки определено для участников СВО по Указу Президента

Губернатор Андрей Травников утвердил перечень поручений, которые будут реализовывать профильные министерства Новосибирской области в рамках комплексной и оперативной поддержки участников СВО и членов их семей.
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