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День памяти князя Владимира: чего нужно избегать 28 июля, чтобы не навлечь беду

День памяти князя Владимира: чего нужно избегать 28 июля, чтобы не навлечь беду

28 июля ежегодно отмечается великий для православных христиан праздник - День крещения Киевской Руси-Украины В этот же день православная церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира - именно он крестил Киевскую Русь в 988 году.

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