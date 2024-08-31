Антонов оценил ситуацию с дипломатической собственностью России в США

Американская позиция осталась прежней, несмотря на постоянные попытки России ставить перед США вопрос о возвращении захваченной дипломатической собственности на всех уровнях, заявил российский посол в США Анатолий Антонов 31 августа журналистам.
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