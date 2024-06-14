Арктический испытательный центр БПЛА откроется в ЯНАО

На Ямале создадут Арктический испытательный центр беспилотных авиационных систем. Регион вошел в число трех первых субъектов национального проекта «Беспилотные авиационные системы» по созданию инфраструктуры для дронов, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.
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