ВСУ за сутки выпустили 28 боеприпасов на территории Донецкой Народной Республики

Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 ноября сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) по республике.
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