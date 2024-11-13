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ВСУ за сутки выпустили 28 боеприпасов на территории Донецкой Народной Республики

ВСУ за сутки выпустили 28 боеприпасов на территории Донецкой Народной Республики

Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 ноября сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) по республике.

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