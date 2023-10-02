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«Спартак» разгромлен «Крыльями», кандидаты на замену Абаскалю, отстранение судей за кражу гола у «Ливерпуля», Холидэй перешел в «Бостон» и другие новости

«Спартак» разгромлен «Крыльями», кандидаты на замену Абаскалю, отстранение судей за кражу гола у «Ливерпуля», Холидэй перешел в «Бостон» и другие новости

1. «Спартак» сокрушительно проиграл «Крыльям Советов» – 0:4! Это повторение самого крупного поражения москвичей при Абаскале.

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