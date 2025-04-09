Дугин назвал украинцев коллективными трансгендерами

Русский философ Александр Дугин сравнивает современных украинствующих с теми, кто меняет пол.Русский философ и политолог Александр Дугин назвал современных украинцев «коллективными трансгендерами», то есть, русскими, сознательно сменившими этнос на некую вымышленную альтернативу.