Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

В России начал действовать новый механизм назначения ежемесячного детского пособия

В России начал действовать новый механизм назначения ежемесячного детского пособия

Изменения затрагивают порядок оценки нуждаемости семьи, сроки рассмотрения заявлений и способы подачи документов С 1 августа в России стартовал второй этап эксперимента по учету денежных средств на банковских счетах для определения ежемесячного пособия на детей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии