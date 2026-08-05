В России начал действовать новый механизм назначения ежемесячного детского пособия

Изменения затрагивают порядок оценки нуждаемости семьи, сроки рассмотрения заявлений и способы подачи документов С 1 августа в России стартовал второй этап эксперимента по учету денежных средств на банковских счетах для определения ежемесячного пособия на детей.
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