В Госдуме раскритиковали идею увеличить пошлину за развод в восемь раз

Идею Минфина об увеличении размера государственной пошлины за развод в восемь раз — с 650 до 5000 рублей раскритиковала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, 26 июня сообщает с ее слов «Лента.
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