В Госдуме раскритиковали идею увеличить пошлину за развод в восемь раз

Идею Минфина об увеличении размера государственной пошлины за развод в восемь раз — с 650 до 5000 рублей раскритиковала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, 26 июня сообщает с ее слов «Лента.