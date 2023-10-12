Я с огромной любовью вспоминаю бабушку, которой нет уже 10 лет. Ее забавные присказки, которые так веселили меня в детстве, оказались не просто шуточками-прибауточками, а настоящей мудростью, которая не единожды спасала меня от беды.
Защитная сила слов
Комментарии
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Елена Скрыльникова
А где бы такую тетрадку с бабушкиными заговорами найти и заиметь. Очень полезная вещь, в жизни всякое бывает.
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12 час.
Татьяна Сусоева
старые люди много знали, согласна с Вами.
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11 час.
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