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Свежие комментарии

  • Татьяна Сусоева
    старые люди много знали, согласна с Вами.Защитная сила слов
  • Елена Скрыльникова
    А где бы такую тетрадку с бабушкиными заговорами найти и заиметь. Очень полезная вещь, в жизни всякое бывает.Защитная сила слов
  • Татьяна Хлусова
    Ох и часто же, наверное, Вас обманывают в жизни. И методики скорочтения здесь не в помощь, а скорее наоборот: чем бол...— Ирка, где мы? —...

Защитная сила слов

Защитная сила слов

Я с огромной любовью вспоминаю бабушку, которой нет уже 10 лет. Ее забавные присказки, которые так веселили меня в детстве, оказались не просто шуточками-прибауточками, а настоящей мудростью, которая не единожды спасала меня от беды.

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Комментарии
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Елена Скрыльникова
А где бы такую тетрадку с бабушкиными заговорами найти и заиметь. Очень полезная вещь, в жизни всякое бывает.
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12 час.
Татьяна Сусоева
старые люди много знали, согласна с Вами.
Ответить
11 час.

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