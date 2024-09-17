"Росгосстрах" запустил акцию "Золотая пора", предоставляющую выгоду до 25% при страховании жилья

С 16 сентября "Росгосстрах" запускает акцию по страхованию квартир и строений "Золотая пора", предоставляющую возможность для новых клиентов компании на четверть снизить стоимость полиса при заключении договора по классическим продуктам имущественного страхования "Квартира.