Подразделение младшего сержанта Гартоки отразило четыре контратаки ВСУ

Министерство обороны РФ Группа штурмовиков под командованием гвардии младшего сержанта Романа Гартоки взяла опорный пункт ВСУ на одном из направлений спецоперации, после чего бойцы смогли отразить несколько контратак врага.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии