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Подразделение младшего сержанта Гартоки отразило четыре контратаки ВСУ

Подразделение младшего сержанта Гартоки отразило четыре контратаки ВСУ

Министерство обороны РФ Группа штурмовиков под командованием гвардии младшего сержанта Романа Гартоки взяла опорный пункт ВСУ на одном из направлений спецоперации, после чего бойцы смогли отразить несколько контратак врага.

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