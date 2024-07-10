IT-разработчик «Омега» хочет провести IPO на Мосбирже

Компания по разработке программного обеспечения (ПО) для автоматизации и роботизации бизнеса «Омега» планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, сообщает Forbes со ссылкой на источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии