Рельсы стучат в окно: как в Новгородской области будут изымать дома для строительства ВСМ

В Новгородской области прошла первая встреча представителей власти с жителями, чьи участки оказались на пути строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая соединит Москву и Петербург.
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