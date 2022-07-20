Страна и люди

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Фигуранты дела о растрате при строительстве для ЧМ избежали заключения

Фигуранты дела о растрате при строительстве для ЧМ избежали заключения

Таганский районный суд Москвы во вторник признал виновными в растрате 7 млн руб. чиновницу Минспорта Антонину Кузнецову и экс-главу АНО «Арена-2018» Олега Галая, привлекших к проектированию стадионов безработную даму и мужчину-менеджера дома моды.

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