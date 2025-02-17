РИА Новости/Николай Лазаренко Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, ведет себя недальновидно, отказываясь от сделки с Соединенными Штатами по предоставлению доступа американским компаниям к разработке украинских природных ресурсов, заявил представитель совета по нацбезопасности США Брайан Хьюз, передает Associated Press.
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