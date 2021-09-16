Швейцарец пролез без страховки отвесную стену массива Пти Дрю за полтора часа

Швейцарец Дани Арнольд (Dani Arnold) 15 августа 2021 года в одиночку поднялся по северной стене культовой вершины Пти Дрю (3733м) в массиве Монблан, пройдя исторический маршрут Allain-Leininger (900м, TD+) всего за 1 час и 43 минуты и 35 секунд.