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Швейцарец пролез без страховки отвесную стену массива Пти Дрю за полтора часа

Швейцарец пролез без страховки отвесную стену массива Пти Дрю за полтора часа

Швейцарец Дани Арнольд (Dani Arnold) 15 августа 2021 года в одиночку поднялся по северной стене культовой вершины Пти Дрю (3733м) в массиве Монблан, пройдя исторический маршрут Allain-Leininger (900м, TD+) всего за 1 час и 43 минуты и 35 секунд.

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