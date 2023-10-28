В городе Валдай Новгородской области 15-летний таджик обмотался своим национальным флагом и пришел в школу №2.
Не нужны их извинения, и они не нужны России, надо просто их высылать из РФ. Всех
Комментарии
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Балу -
Им слишком хорошо в России... Но лучше бы им было хорошо в их кишлаках и аулах...
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1 д.
S
Serg
Гнать этих таджикских уродов из России. На хер кому нужны эти извинения малолетнего ублюдка. На месте родителей девочки на основании этой видеозаписи, я бы подал в суд за разжигание межнациональной розни. По отношению к этническим русским наши суды ох как любят применять эту формулировку. Вот и пусть применят ее к юному таджику. Ведь у нас судебная ответственность наступает с 14-ти лет.Это если его родители уже граждане России. Если еще гражданство не получили- чемодан, вокзал- Таджикистан. И без права возвращения. Хватит уже попустительствовать таджикскому быдлу.
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1 д.
Александр Лагуткин
Почему эту семью до сих пор не лишили гражданства и не выкинули из России!? Какие нахрен извинения!? Ублюдок до сих пор ходит в нашу школу!? Пусть эти уроды там у себя друг-друга режут. Здесь им делать нечего. За любое нарушение закона лишать гражданства и самого преступника и его близких родственников. Немедленно депортировать без права посещения России в будущем.
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21 час.
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