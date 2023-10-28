Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 643 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    применять по возможности сразу-не дожидаясь пока у врагов появится."Мощнее ядерки – ...
  • Андрей
    неужели евреям всё сойдёт с рук?Чтобы уничтожить ...
  • Андрей
    а евреи ожидали в лёгкую убить всех палестинцев?Потери израильско...

Не нужны их извинения, и они не нужны России, надо просто их высылать из РФ. Всех

Не нужны их извинения, и они не нужны России, надо просто их высылать из РФ. Всех

В городе Валдай Новгородской области 15-летний таджик обмотался своим национальным флагом и пришел в школу №2.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Балу -
Им слишком хорошо в России... Но лучше бы им было хорошо в их кишлаках и аулах...
Ответить
1 д.
S
Serg
Гнать этих таджикских уродов из России. На хер кому нужны эти извинения малолетнего ублюдка. На месте родителей девочки на основании этой видеозаписи, я бы подал в суд за разжигание межнациональной розни. По отношению к этническим русским наши суды ох как любят применять эту формулировку. Вот и пусть применят ее к юному таджику. Ведь у нас судебная ответственность наступает с 14-ти лет.Это если его родители уже граждане России. Если еще гражданство не получили- чемодан, вокзал- Таджикистан. И без права возвращения. Хватит уже попустительствовать таджикскому быдлу.
Ответить
1 д.
Александр Лагуткин
Почему эту семью до сих пор не лишили гражданства и не выкинули из России!?   Какие нахрен извинения!?  Ублюдок до сих пор ходит в нашу школу!?    Пусть эти уроды там у себя друг-друга режут. Здесь им делать нечего.  За любое нарушение закона лишать гражданства и самого преступника и его близких родственников. Немедленно депортировать без права посещения России в будущем.
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх