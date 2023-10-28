Не нужны их извинения, и они не нужны России, надо просто их высылать из РФ. Всех

Балу - Им слишком хорошо в России... Но лучше бы им было хорошо в их кишлаках и аулах...

S Serg Гнать этих таджикских уродов из России. На хер кому нужны эти извинения малолетнего ублюдка. На месте родителей девочки на основании этой видеозаписи, я бы подал в суд за разжигание межнациональной розни. По отношению к этническим русским наши суды ох как любят применять эту формулировку. Вот и пусть применят ее к юному таджику. Ведь у нас судебная ответственность наступает с 14-ти лет.Это если его родители уже граждане России. Если еще гражданство не получили- чемодан, вокзал- Таджикистан. И без права возвращения. Хватит уже попустительствовать таджикскому быдлу.