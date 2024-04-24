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Вместе с замглавы Минобороны РФ Ивановым задержаны еще несколько человек

Вместе с замглавы Минобороны РФ Ивановым задержаны еще несколько человек

РИА Новости/Надежда Чичерова Одновременно с замминистра обороны России Тимуром Ивановым были задержаны еще несколько человек, сообщают "Известия" со ссылкой на источник.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Мельник
Вот это удар ниже пояса!
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14 час.
ИП
Игорь Петров
Вабло решает всё??
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13 час.
Eduard
Мы не признаем этоюпреступлением.Идите Западных лидеров арестуйте за незаконное вмешательсао в дела чужих страна и странную &quot;передачу&quot; им денег миллиардами и оружия! Эти преступления гораздо страшнее,чем какой-то миллион.Это ваш миллион? И не мой!Бери и неси домой!
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10 час.

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