Вместе с замглавы Минобороны РФ Ивановым задержаны еще несколько человек

Eduard

Мы не признаем этоюпреступлением.Идите Западных лидеров арестуйте за незаконное вмешательсао в дела чужих страна и странную "передачу" им денег миллиардами и оружия! Эти преступления гораздо страшнее,чем какой-то миллион.Это ваш миллион? И не мой!Бери и неси домой!