Мерц исключил коалицию с теми, кто не готов к изменениям в миграционной политике

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) и кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц исключил возможность создания коалиции после выборов в бундестаг с теми, кто не готов к серьезным изменениям в экономической и миграционной политике.