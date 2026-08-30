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ИА Реалист

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Мятеж в столице Нигера подавлен, но хунта Тчиани остаётся под угрозой

Мятеж в столице Нигера подавлен, но хунта Тчиани остаётся под угрозой

НИАМЕЙ (ИА Реалист). Власти Нигера подавили военный мятеж, вспыхнувший в столице страны в ночь на 29 августа.

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