Китцбюэль (ATP). 1-й круг. Ганфманн сыграет с Муньяром, Дьере встретится с Копршивой

Сетка турнира здесь. Generali Open Китцбюэль, Австрия 22 – 27 июля 2024 ATP 250 Призовой фонд – 579 320 евро Отрытые корты, грунт Первый круг Маттео Берреттини (Италия) Павел Котов (Россия) Дата проведения 23 июля, 03.
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