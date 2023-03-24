В Минобороны РФ заявили о ликвидации свыше 380 украинских боевиков на донецком направлении

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в рамках ежедневного отчета о ходе спецоперации заявил об уничтожении более чем 380 боевиков украинских вооруженных формирований за последние сутки на донецком направлении.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в рамках ежедневного отчета о ходе спецоперации заявил об уничтожении более чем 380 боевиков украинских вооруженных формирований за последние сутки на донецком направлении.
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