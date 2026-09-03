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Новости Липецка

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В МинЖКХ Липецкой области опровергли слухи о вырубке деревьев в парке Льва Толстого

В МинЖКХ Липецкой области опровергли слухи о вырубке деревьев в парке Льва Толстого

В Министерстве ЖКХ Липецкой области рассказали, что происходит с парком на улице Володарского в поселке Лев Толстой, вокруг благоустройства которого появилось много слухов.

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