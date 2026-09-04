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Царьград

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ISU исключил русских фигуристов из Nebelhorn Trophy в Германии

ISU исключил русских фигуристов из Nebelhorn Trophy в Германии

Русские фигуристы не допущены на турнир Nebelhorn Trophy в Германии с 24 по 26 сентября из-за новых критериев ISU.

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