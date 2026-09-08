В Приангарье жителям выплатят повышенные компенсации за заболевший дерматитом скот

ИРКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Компенсации жителям Иркутского муниципального округа за изъятый и заболевший узелковым дерматитом крупный рогатый скот будет выше рыночных цен на него.
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